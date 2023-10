UEFA decreta minuto de silêncio por vítimas de ataque em Bruxelas

Será observado um momento de silêncio em todos os jogos de qualificação para o Euro 2024 desta terça-feira, em memória das duas vítimas do ataque alegadamente terrorista de segunda-feira, em Bruxelas, antes do jogo Bélgica-Suécia, anunciou a UEFA.

Duas pessoas morreram baleadas e uma outra ficou ferida na segunda-feira à noite, numa altura em que as seleções da Bélgica e a da Suécia jogavam no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, em partida do grupo F de qualificação para o Europeu.

Ao intervalo, o jogo foi inicialmente interrompido, e posteriormente cancelado pela UEFA, numa altura em que as duas seleções estavam empatadas 1-1, após golos do sportinguista Viktor Gyokeres, aos 15 minutos, e de Romelu Lukaku, para a seleção da casa, aos 31, de grande penalidade.

Um dos mortos é sueco, outro é de origem sueca, mas também tinha bilhete de identidade suíço. A terceira vítima, gravemente ferida, também é de origem sueca, segundo o procurador federal belga Frédéric Van Leeuw.

De acordo com a ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, o suspeito da morte dos dois cidadãos foi foi morto a tiro pela polícia, esta terça-feira, e a arma que terá sido usada pelo agressor foi recuperada.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, manifestou-se “chocado” e “triste” com o ataque ocorrido em Bruxelas e, em nome do organismo que dirige, enviou as “condolências às famílias e amigos das vítimas”.