Nandinho é o novo treinador do Al-Ahli, do Bahrein. O treinador de 50 anos e comentador da Renascença vai regressar ao ativo depois da passagem pela B SAD na temporada passada, na II Liga.

Será a segunda passagem de Nandinho pelo estrangeiro, depois de duas épocas no Almería B, entre 2019 e 2021.

Ao longo da carreira de treinador, Nandinho orientou o Gil Vicente, Famalicão e B SAD.

O Al-Ahli está no oitavo lugar do campeonato do Bahrein, com três pontos em três jogos disputados. O clube venceu cinco vezes o campeonato, mas o título escapa desde a temporada 2009/10.