Morita faz os 90 minutos na vitória do Japão sobre a Tunísia

Hidemasa Morita, do Sporting, fez os 90 minutos da vitória do Japão sobre a Tunísia, por 2-0, esta terça-feira, em jogo particular.

Kyogo Furuhashi, aos 43 minutos, e Junya Hito, aos 69, deram o triunfo à equipa do médio do Sporting, em Kobe, sétima maior cidade japonesa, localizada na baía de Osaka. Morita iniciou a jogada do primeiro golo.



Morita viajará, agora, de regresso a Portugal, para preparar a visita do Sporting ao Olivais e Moscavide. Jogo marcado para sábado, às 20h45, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Veja o primeiro golo do Japão, com dedo de Morita: