Ministro do Interior francês acusa Benzema de "ligações notórias" a grupo terrorista

"Todas as nossas orações para os habitantes de Gaza, que, mais uma vez, foram vítimas destes injustos bombardeamentos, que não poupam mulheres nem crianças", escreveu Benzema no Twitter, no domingo.

A publicação do avançado do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que foi estrela no Lyon e no Real Madrid - ganhou a Bola de Ouro em 2022 pelos espanhóis -, também provocou a crítica da deputada do Parlamento Europeu Nadine Morano.

No mesmo programa, a política francesa, vinculada aos Republicanos, partido do Presidente, Nicolas Sarkozy, acusou Benzema de ser um "agente de propaganda do Hamas".