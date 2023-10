Ivo Vieira assume comando técnico de clube da Turquia

O Pendikspor anunciou a contratação do treinador português Ivo Vieira.

O técnico madeirense de 47 anos regressa ao ativo após ter sido despedido do Cuiabá, do Brasil, em maio.

É a terceira experiência de Ivo Vieira no estrangeiro depois de passagens pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita, e Cuiabá. Em Portugal, treinou o Nacional, Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril, Moreirense, Vitória de Guimarães e Famalicão.

O Pendikspor, que tem o português Sequeira no plantel, está no antepenúltimo lugar do campeonato turco, com quatro pontos em oito jornadas disputadas.