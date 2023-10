Jogos Olímpicos em 2028 terão críquete, squash, basebol, lacrosse e flag-football

O Comité Olímpico Internacional (COI) aprovou, esta segunda-feira, em sessão plenária a entrada das modalidades de críquete, squash, basebol/softbol, lacrosse e flag-football (uma variante do futebol americano) no programa dos Jogos Los Angeles 2028.

Em Mumbai, na Índia, a entrada das cinco modalidades, que foi votada em conjunto, obteve apenas dois votos negativos, dos cerca de 90 representantes dos comités nacionais, presentes na assembleia geral.

A entrada das cinco modalidades foi proposta pelos organizadores dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, e aceite pela comissão executiva do COI na sexta-feira,

Das cinco modalidades propostas pelos organizadores de Los Angeles 2028, o críquete, desporto rei na Índia e jogado sobretudo nos países da Commonwealth, já tinha tido uma presença em Jogos Olímpicos, na edição de 1900, em Paris.

O basebol/softbol vai regressar ao programa olímpico, uma vez que não vai estar em Paris 2024, depois de ter sido disputado em Tóquio 2020, assim como o lacrosse, que esteve presente em St. Louis 1904 e Londres 1908.

O flag-footbal e o squash, muito populares nos Estados Unidos, vão fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos.

A presença do boxe, que ainda não tem uma federação internacional reconhecida pelo COI, será decidida mais tarde, ao contrário do pentatlo moderno, que deverá trocar a corrida de cavalos por um percurso de obstáculos, e do halterofilismo, uma vez que a comissão executiva propôs a sua inclusão em Los Angeles 2028.

Assim, serão 35 as modalidades disputadas em Los Angeles, um novo recorde, sendo que, em relação a Paris 2024, apenas o breaking estará de fora, como já tinha sido anunciado no início de 2022.