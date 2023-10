Bósnia-Herzegovina. “Não temos medo de Portugal”

O selecionador Savo Milosevic garante que a Bósnia-Herzegovina vai encarar Portugal sem medo, na oitava jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, e acredita que o encontro poderá decidir-se nos detalhes.

"O jogo com o Liechtenstein [vitória por 2-0] foi uma boa preparação para este jogo e deu-nos confiança. Não temos medo de Portugal e o resultado amanhã [segunda-feira] poderá ser decidido nos detalhes", manifestou Savo Milosevic, que irá cumprir diante de Portugal, líder da 'poule', com 21 pontos, o segundo jogo ao leme dos bósnios.

Durante a conferência de imprensa de antevisão da partida, na cidade de Zenica, o técnico, de 50 anos, foi claro a passar a mensagem: "Precisamos dos três pontos, um não me deixa satisfeito".

Apesar de Portugal se apresentar em solo bósnio com o apuramento selado, Savo Milosevic, que se mostra conhecedor da "mentalidade dos jogadores portugueses", não tem dúvidas de que o encontro no Estádio Bilino Polje "será muito difícil".

"Eu sei a mentalidade do povo português, dos jogadores portugueses e sei que vêm aqui para vencer. Será muito difícil para nós vencer, mas vamos procurar a vitória", concluiu.

Já o ponta de lança Edin Dzeko, internacional bósnio em 132 ocasiões, atribuiu o favoritismo aos lusos, embora espere encontrar boas soluções para ferir a equipa lusa durante o desafio.

"Está claro que Portugal é o favorito. Todos acham que vai ser um jogo fácil para Portugal, mas o jogo com o Liechtenstein deu-nos confiança e vamos tentar jogar o melhor que sabemos. Espero um grande Portugal e nós vamos lutar para encontrar soluções durante o jogo", desejou.

Contudo, o experiente avançado dos turcos do Fenerbahçe, de 37 anos, reconheceu que a sua seleção, quarta classificada do agrupamento, com nove pontos, necessita de sorte para obter um bom resultado.

"Definitivamente, precisamos de sorte. Têm grandes jogadores e vamos dar tudo o que temos. Provavelmente, vão mudar alguns jogadores, mas, mesmo assim, são muito bons os que entrarem, porque jogam em grandes clubes", apontou.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.

O Bósnia-Portugal está agendado para as 19h45 de segunda-feira e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.