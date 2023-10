Qatar desiste de comprar Manchester United

O xeque do Qatar Jassim bin Hamad al-Thani terá desistido da compra do Manchester United. A informação está a ser avançada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Segundo Romano, representantes do xeque recusaram-se a comentar pormenores do negócio, devido a "restrições de confidencialidade", mas confirmaram a desistência do processo.

Aparentemente, a família Glazer, dona dos “red devils”, não estará interessada em vender a totalidade do clube.

Ainda há vários candidatos na corrida.