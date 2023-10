Com Trubin a titular, Ucrânia derrota Macedónia do Norte

A Ucrânia venceu a Macedónia do Norte, por 2-0, em jogo da sexta jornada do grupo C da fase de qualificação para o Euro 2024.

Na baliza dos ucranianos estava o benfiquista Trubin, que foi decisivo para o triunfo.

Os golos foram apontados por Georgiy Sudakov e Oleksandr Karavayev.

Com este triunfo, a Ucrânia sobe ao segundo lugar à condição, com 10 pontos em seis jogos - mais 3 do que a Itália que está em terceiro, mas com menos dois jogos -, enquanto a Macedónia do Norte é quarta com 7 pontos.

Na terça-feira, a Ucrânia defronta a Malta, que ainda não pontuou.