João Henriques deixa Olimpia Liubliana após quatro meses

João Henriques já não é treinador do Olimpia Liubliana, ao fim de quatro meses, anunciou o clube esloveno esta sexta-feira.

Em comunicado, o Olimpia revela que rescindiu contrato com o treinador português, de 50 anos, por "mútuo acordo".

João Henriques durou quatro meses no vigente campeão da Eslovénia, em que somou nove vitórias, quatro empates e oito derrotas em 21 jogos. A equipa está no terceiro lugar, a seis pontos do líder, o Celje.

O técnico aguarda, agora, por novo projeto, depois de também já ter passado por clubes como Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Moreirense ou Marítimo, antes de partir para a Eslovénia.