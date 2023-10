Bélgica e França também já estão qualificadas para Alemanha

A Bélgica e a França conquistaram, juntamente com Portugal, os primeiros “passaportes” para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, juntando-se à Alemanha, qualificada na qualidade de anfitriã.

No Grupo F, os belgas venceram na Áustria por 3-2, graças a um 'bis' de Dodi Kukebakio, aos 12 e 55 minutos, e a um tento de Romelu Lukaku, aos 58, contra um de Konrad Lainer, aos 72, e outro de Marcel Sabitzer, aos 84, de grande penalidade.

Por seu lado, no Grupo B, os franceses ganharam nos Países Baixos por 2-1, com dois golos de Kylian Mbappé, aos sete e 53 minutos, aos quais os locais só conseguiram contrapor com um tento de Quilindschy Hartman, aos 83.

A Bélgica, finalista em 1980, vai cumprir a sétima participação em Europeus, e terceira consecutiva, enquanto a França, campeã em 1984 e 2000, somará a 11.ª presença, e nona seguida.

Por seu lado, Portugal apurou-se com um triunfo por 3-2 na receção à Eslováquia, no Dragão, selado com tentos de Gonçalo Ramos, aos 18 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 29, de grande penalidade, e aos 72. David Hancko, aos 69, e Stanislav Lobotka, aos 80, marcaram para os eslovacos.

A seleção lusa, campeã da Europa em 2016, somará a nona presença, e oitava consecutiva.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes três vagas sairão dos “play-offs”, a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das três principais ligas da Liga das Nações (A, B e C) que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final do próximo Europeu realiza-se na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.