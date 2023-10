UEFA adia Kosovo-Israel de apuramento para o Euro 2024

A UEFA anunciou o adiamento do jogo entre Kosovo e Israel, marcado para o próximo domingo, de apuramento para o Europeu 2024 devido ao conflito armado com o grupo Hamas.

O organismo que tutela o futebol europeu explica que as autoridades israelitas não permitiram a viagem da seleção para o estrangeiro. "Uma nova data para o confronto será divulgada em tempo oportuno", pode ler-se na breve nota.

A UEFA já tinha adiado o jogo de Israel frente à Suíça para 15 de novembro. A partida estava originalmente marcada para quinta-feira.

Israel está na luta por um lugar no Euro 2024. Ocupa o terceiro lugar do grupo I com apenas menos um ponto do que a Roménia, que está em lugar de apuramento, e a três da Suíça.

O Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou a 7 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de 'rockets' e a incursão de rebeldes armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas naquele território palestiniano, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está "em guerra" com o Hamas, que foi internacionalmente classificado como movimento terrorista não só por Israel, como pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE), além de outros Estados.

Israel, que impôs um cerco total à Faixa de Gaza e cortou o abastecimento de água, combustível e eletricidade, confirmou mais de 1.200 mortos e 3.700 feridos desde o início da ofensiva do Hamas, apoiada pelo Hezbollah libanês e pelo ramo palestiniano da Jihad Islâmica.