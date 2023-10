Palmeiras quer renovação, Abel Ferreira "não diz que sim, nem que não"

O Palmeiras quer renovar contrato com Abel Ferreira para lá de dezembro de 2024, no entanto, o treinador português ainda não se decidiu.

Em conferência de imprensa, na madrugada desta quinta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, salienta que conta com Abel para o seu segundo mandato, caso seja reeleita em 2025.

"O Abel tem contrato connosco até dezembro de 2024 e eu já conversei com ele: é um desejo muito grande que eu tenho, se for reeleita presidente do Palmeiras, que ele fique comigo. Ele não diz nem que sim, nem que não mas vejo que está muito feliz no Palmeiras", diz.

O Palmeiras está no quarto lugar do Brasileirão, a 11 pontos da liderança, e acaba de ser eliminado da Libertadores. Leila Pereira entende a insatisfação dos adeptos, mas lembra que ninguém vence sempre.

"Não tenho dúvida nenhuma de que o Abel é o melhor treinador da história do Palmeiras, mas ele não tem obrigação nenhuma de vencer todos os campeonatos", sublinhou a presidente do Palmeiras.



Este ano está a ser o pior de Abel Ferreira desde que chegou ao Palmeiras, em 2020. Além do quarto lugar no campeonato e da eliminação nas meias-finais da Libertadores, foi afastado nos quartos de final da Copa do Brasil. Contudo, conquistou a Supertaça do Brasil e o Paulistão.