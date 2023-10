Jorge Vilda, ex-selecionador espanhol, assume Marrocos

O ex-selecionador feminino de Espanha, Jorge Vilda, foi, esta quinta-feira, oficializado como novo técnico da equipa feminina de Marrocos.

O treinador espanhol sucede ao francês Reynald Pedros e assina por quatro temporadas.

“A Real Federação Marroquina de Futebol contratou o selecionador espanhol, Jorge Vilda Rodríguez, para treinar a seleção feminina de futebol, sucedendo a Reynald Pedros, cujas funções terminaram e a quem agradecemos o trabalho realizado, em particular na passagem para a segunda ronda do Mundial”, lê-se no comunicado.

De recordar que Jorge Vilda foi demitido de Espanha na sequência do escândalo que envolveu o ex-presidente Luis Rubiales e a jogadora Jennifer Hermoso nas comemorações da final do Mundial feminino.