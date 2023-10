Galtier ruma ao Qatar três meses depois de deixar o PSG

Christophe Galtier tem novo clube, três meses depois de ter deixado o Paris Saint-Germain. O francês foi anunciado como treinador do Al Duhail, do Qatar.

Galtier sucede ao argentino Hernán Crespo, que deixa o Al Duhail no quarto lugar do campeonato qatari, a três pontos do líder, o Al Sadd, ao fim de cinco jornadas. A duração do contrato não é conhecida.

O técnico francês, de 57 anos, será treinador do internacional português Rúben Semedo, de Philippe Coutinho, antigo jogador de Barcelona e Liverpool, e do ex-Vitória de Guimarães Ibrahima Bamba.

É a primeira vez, enquanto treinador principal, que Galtier sai de França. Em casa, orientou Saint-Étienne, Lille - com que foi campeão francês, contra o todo-poderoso PSG - Nice e o próprio PSG, na última época.