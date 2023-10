Cristiano Ronaldo arrisca 100 chicotadas por ter abraçado artista deficiente

O avançado Cristiano Ronaldo abraçou uma jovem deficiente no Irão e agora arrisca uma pena de até 100 chicotadas. A informação está a ser avançada pelo programa televisivo italiano TgLa7.

Em causa está o encontro do internacional português com Fatemeh Hamami, uma artista iraniana que tem 85% do corpo paralisado, e que se tornou famosa pelos quadros que pinta com os pés.

Na altura, Fatemeh Hamami presenteou CR7, que estava no país para defrontar o Persepolis FC, para a Liga dos Campeões Asiática, com um quadro da sua autoria.

Cristiano Ronaldo, atual jogador do Al Nassr, ofereceu uma camisola de jogo, mas abraçou e beijou a artista na face, algo que é proibido no país.