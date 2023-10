António Silva, João Neves e Diomande entre os 25 finalistas

António Silva, João Neves (ambos do Benfica) e Ousmane Diomande (Sporting) estão no lote de 25 finalistas do prémio “Golden Boy”.

O prémio do jornal italiano “Tuttosport” distingue o melhor jogador Sub-21 a atuar na Europa.

O vencedor vai ser anunciado em novembro e a cerimónia para entrega do troféu vai decorrer a 4 de dezembro, em Turim.



Gavi, do Barcelona, é o atual detentor do troféu. João Félix (2019) e Renato Sanches (2016) já conquistaram o prémio.

Finalistas:

JUDE BELLINGHAM - Real Madrid

JAMAL MUSIALA - Bayern Monaco

XAVI SIMONS - RB Lipsia

ANTONIO SILVA - Benfica

ALEJANDRO BALDE - Barcellona

FLORIAN WIRTZ - Bayer Leverkusen

BENJAMIN SESKO - RB Lipsia

GIORGIO SCALVINI - Atalanta

RASMUS HOJLUND - Manchester United

LEVI COLWILL - Chelsea

JOHAN BAKAYOKO - Psv

MILOS KERKEZ - Bournemouth

ARTHUR VERMEEREN - Anversa

EVAN FERGUSON - Brighton

LUCAS GOURNA-DOUATH - Salisburgo

WARREN ZAIRE-EMERY - Psg

OUSMANE DIOMANDÉ - Sporting Lisbona

ARNAU MARTÍNEZ - Girona

MATHYS TEL - Bayern Monaco

ANDY DIOUF - Lens

Wild Card



ARDA GULER - Real Madrid

BILAL EL KHANNOUSS - Genk

MARTIN BATURINA - Dinamo Zagabria

JOAO NEVES - Benfica

LAMINE YAMAL - Barcellona

[em atualização]