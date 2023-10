Josué recorda noite na cadeia em Alkmaar como "um trauma para sempre"

O internacional português Josué garante que a noite que passou detido em Alkmaar será "um trauma para sempre".

O médio do Légia de Varsóvia foi detido, tal como outro jogador da equipa, após desentendimento com as autoridades neerlandesas após um jogo para a Liga Conferência.

Na primeira entrevista após o incidente, ao "Sportowefakty", Josué assume que foi "uma noite terrível": "Nunca tinha passado por algo tão mau, tão injusto. E acreditem, já passei por muito na minha vida. Não desejaria ao meu pior inimigo aquelas horas, a incerteza e os medos que me acompanharam nessa altura. Já saí da prisão, mas vou precisar de algum tempo para recuperar mentalmente".

Josué revela que não comeu durante o período em que esteve detido e só pediu "para lavar as mãos e a cara".