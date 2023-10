Do Seixal à Finlândia para vencer o primeiro título. “Estava a precisar disto”

De promessa no Seixal a vencedor da taça na Finlândia. Jorginho, lateral formado no Benfica e que em julho trocou o Sporting da Covilhã pelo Ilves Tampere, conquistou o primeiro título da carreira sénior poucas semanas depois de aterrar no frio do norte da Europa. “A Taça foi muito boa para mim, porque já estava a precisar disto, ter minutos numa equipa que tivesse confiança em mim e que sentisse que me queria. Apesar de já ter chegado nas fases mais adiantadas da Taça, ainda consegui ter um bom desempenho”, conta, em entrevista a Bola Branca. A final foi frente ao FC Honka, contra quem o Ilves Tampere tinha perdido um mês antes. No jogo decisivo, Jorginho foi titular e assistiu um dos golos da vitória por 2-1. “Foi um jogo difícil. Já sabíamos que ia ser assim, até por termos perdido há poucas semanas com eles num jogo em que foram justos vencedores, mas soubemos manter a nossa frieza e assim conseguimos a vitória”, recorda.

Pessoas frias, futebol quente Ainda a tomar o gosto a um país onde a meio de setembro já sai de casa com temperaturas negativas, o defesa de 25 anos descreve a primeira impressão ao chegar a um país que poucos conhecem pelo futebol. “As pessoas aqui são um bocado mais frias, mas estou a gostar muito do país. Quando começas a falar com as pessoas percebes que são boas pessoas e querem o teu bem, não tenho nada a apontar”, descreve. As diferenças são muitas em relação ao país que Jorginho sempre conheceu, mas o defesa não se deixar afetar. A mentalidade por detrás da ida para o norte da Europa é muito clara. “Claro que há algumas diferenças entre a Finlândia e Portugal, mas são coisas que não me afetam. Estou aqui por uma razão, para mostrar o meu futebol”, sublinha. Jorginho deixou o Sporting da Covilhã para rumar ao estrangeiro depois de duas épocas nos sub-23 do clube da terra, o Famalicão. Antes esteve dez anos na formação do Benfica. Emigrou e não olha para trás. “Tenho muitos amigos no futebol que sempre me disseram para não desperdiçar oportunidades no estrangeiro. Agora percebo isso e tenho de concordar”, começa por explicar. “O pessoal dá muito mais valor ao jogador português cá fora. As diferenças entre a segunda Liga e a Finlândia ainda são algumas, mas sinto que aqui o meu futebol é favorecido e essa foi uma das razões para vir para cá”, completa, nestas declarações à Renascença.