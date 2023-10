Reino Unido e Irlanda recebem Euro 2028, Itália e Turquia organizam 2032

A UEFA confirmou, esta terça-feira, que o Euro 2028 será organizado por Reino Unido e Irlanda e que Itália e Turquia vão receber a edição de 2032.

Foi apenas uma confirmação, depois de a Turquia ter abandonado a corrida a solo a 2028, deixando as Ilhas Britânicas como únicas concorrentes, para se juntar à candidatura única da Itália a 2032.

Itália e Turquia já tinham tentado, separadamente, candidatar-se ao Euro 2028, porém, os italianos decidiram, em 2022, focar-se no torneio a seguir. Um ano mais tarde, os turcos juntaram-se. São dois países próximos no mapa da Europa, separados apenas pela península Balcânica.



A candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda causa alguma controvérsia, uma vez que terá cinco seleções anfitriãs. As regras da UEFA ditam que só dois organizadores podem apurar-se automaticamente para um Europeu. A UEFA não dissipou as dúvidas, no anúncio desta terça-feira.

A Rússia estava na corrida para 2028 e 2032, mas após a invasão da Ucrânia, em 2022, foi declarada inelegível para receber torneios da UEFA.

O próximo Europeu, agendado para 2024, realiza-se na Alemanha. A seleção portuguesa está a três pontos de garantir o apuramento.

Portugal terá oportunidade de carimbar bilhete para o Euro 2024 já na sexta-feira, às 19h45, na receção à Eslováquia, no Estádio do Dragão. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.