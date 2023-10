PSG ganha e sobe a terceiro

O PSG venceu o Rennes por 3-1 e ascendeu à terceira posição da liga francesa, após um encontro da oitava jornada na qual o médio internacional português Vitinha marcou o primeiro golo.

Acompanhado no onze parisiense por outro internacional luso, o avançado Gonçalo Ramos, Vitinha inaugurou o marcador aos 32 minutos, num remate à entrada da área, ao ângulo superior esquerdo, e viu Achraf Hakimi dilatar a vantagem aos 36.

A equipa da casa ainda reduziu por Amine Gouiri, aos 56 minutos, mas a formação treinada por Luis Enrique, com o internacional português Danilo Pereira no banco de suplentes, repôs a margem de dois golos aos 58, por Randal Kolo Muani.

Depois do empate (0-0) na visita ao “lanterna-vermelha” Clermont, o Paris Saint-Germain regressou aos triunfos no campeonato e passou a somar 15 pontos, a dois do líder Mónaco, e um do segundo classificado, o Nice, e em igualdade pontual com o quarto da tabela, o Brest.

Já o Marselha recebeu e venceu o Le Havre por 3-0, numa partida em que o avançado português Vitinha entrou aos 79 minutos, e ascendeu ao sexto lugar, com 12 pontos, tendo encerrado uma série de quatro jogos sem triunfos.

O Lille, do treinador português Paulo Fonseca, empatou 1-1 no reduto do Lens e é sétimo classificado, com os mesmos 12 pontos, enquanto o Lyon, do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, empatou 3-3 na receção ao Lorient e ocupa o 17.º lugar, com três pontos.

Já a partida entre Montpellier e Clermont, da oitava jornada da Liga francesa de futebol, foi suspensa pelo árbitro Florian Batta nos descontos, após um petardo arremessado da bancada ter atingido o guarda-redes do Clermont, Mory Diaw.

O guardião senegalês, de 30 anos, foi atingido nos pés ao minuto 90+2, na sequência do petardo lançado da bancada norte do Stade de la Mosson, em Montpellier, tendo sido retirado do terreno de jogo numa maca.