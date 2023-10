Oficial. Tite é o novo treinador do Flamengo

"O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Foram conversas diretas, corretas, que eu acho que chegaram a um excelente final”, referiu.

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, confirma a contratação do treinador Tite, antes de o clube o oficializar.

Marcos Braz acredita que o Flamengo vai voltar aos êxitos já na próxima temporada. “Temos que retomar a trajetória dos campeonatos que ganhámos há pouco tempo. E é essa recuperação que queremos, juntamente com o Tite, e eu tenho certeza que isso vai acontecer”.

O Flamengo é atualmente quinto classificado no Brasileirão, com 44 pontos, a 11 do líder Botafogo.

[atualizado às 23h30]