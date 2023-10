Abel perde, Caixinha empata e Botafogo reforça liderança do Brasileirão

O Botafogo, já sem a liderança do português Bruno Lage, reforçou a liderança do Brasileirão neste domingo devido aos deslizes dos restantes quatro candidatos ao título.

A equipa do Rio de Janeiro foi até casa do rival local Fluminense - que a meio da semana se apurou para a final da Libertadores - e venceu por 2-0. O jogo ficou decidido numa rápida sequência de dois minutos. Aos 20, Júnior Santos abriu o marcador e aos 22 foi a vez de Tiquinho Soares finalizar o segundo.

É um triunfo que coloca o Botafogo nos 55 pontos. Mas a grande vitória da noite esteve nos restantes jogos. Isto porque todos os rivais pelo título perderam pontos.

O Flamengo empatou na visita ao Corinthians, a um golo; o Red Bull Bragantino, do português Pedro Caixinha e a grande surpresa do campeonato, empatou no terreno do Athletico Paranaense, e o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu em casa com o Santos, por 2-1.

Junta-se ainda a derrota do Grémio, por 3-2, em casa do Internacional de Porto Alegre.

Contas feitas, o Botafogo tem agora nove pontos de vantagem para o Bragantino, segundo classificado, e 11 para o Grémio, Palmeiras e Flamengo. Faltam 12 jornadas para o final do campeonato.