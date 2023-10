Abel Ferreira lamenta "alguém no Palmeiras que passa as informações para fora"

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, lamenta que exista alguém no clube que divulgue informações privadas para a imprensa.

Após a derrota com o Santos, Abel reconhece que tem recebido propostas, tal como outros jogadores da equipa. Antes, ficavam no privado do clube. Agora, o técnico lamenta que o interesse dos outros clubes chegue à esfera pública.

"Eu e os jogadores temos sido assediados por outros clubes, isso pesa muito. Temos alguém no clube que passa todas as informações para fora, não é mais como era antes", diz.

Abel acredita que o Brasileirão "dificilmente escapará ao Botafogo" e lamenta a temporada com os dois principais objetivos falhados: "Temos que fazer uma avaliação, ganhamos títulos no começo do ano, mas a verdade é que os mais importantes, Libertadores e Brasileirão, não conseguimos. Os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar".

O Palmeiras perdeu com o Santos depois de ter caído nas meias-finais da Libertadores. Há alguma falta de inspiração na equipa depois de uma semana difícil de digerir.

"Uma coisa tenho a certeza: ninguém mais do que eles querem acertar, mas temos que assumir que estão pouco inspirados e criativos, apesar de conseguirmos criar e levar a bola a zona de finalização. Se não tivéssemos perdidos as oportunidades na primeira parte, se a bola tivesse entrado, mas ela não entrou", diz, antes de completar.

"O que me deixa mais triste é não ser competitivo e com falhas na defesa. Os golos foram mais demérito nosso do que mérito deles, com todo respeito ao Santos", termina.