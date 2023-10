UEFA adia partidas da seleção de Israel

A UEFA adiou alguns dos encontros das seleções israelitas de futebol de outubro, entre os quais o Israel - Suíça, do Grupo I de qualificação para o Euro 2024, face ao conflito armado entre Israel e o grupo islâmico Hamas.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol na Europa justifica a decisão com a "situação corrente" que se vive em Israel, desde o ataque do Hamas em território israelita, no sábado, tendo prometido anunciar novas datas para os jogos em devido tempo.

Além desse jogo previamente marcado para 12 de outubro, a UEFA adiou os encontros da seleção sub-21 israelita com a Estónia, também agendado para 12 de outubro, e com a Alemanha, em 17 de outubro, e o minitorneio de seleções sub-17, envolvendo Israel, Bélgica, País de Gales e Gibraltar.

O organismo vai esperar mais alguns dias até decidir se o encontro Kosovo -- Israel, do Grupo I da fase de qualificação para o Euro2024, se vai realizar em 15 de outubro, conforme previsto, ou vai ser adiado.

"A UEFA vai continuar a monitorizar a situação e manter-se-á em contacto com todas as seleções envolvidas antes de tomar decisões sobre novas datas e eventuais alterações a outros jogos calendarizados", refere ainda o comunicado.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

No mais recente balanço, o Ministério da Saúde israelita estimou que o número de mortos em Israel na sequência do ataque do Hamas ultrapassa os 700, registando-se ainda 2.243 feridos, 365 deles em estado considerado grave.