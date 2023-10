Milan ganha e é líder isolado

Um golo tardio do norte-americano Christian Pulisic permitiu ao AC Milan vencer na visita ao recém-promovido Génova (1-0), da oitava jornada, e superar o vizinho Inter no comando isolado da Liga italiana de futebol.

No Estádio Luigi Ferraris, o avançado correspondeu ao cruzamento executado na direita pelo compatriota Yunus Musah para desbloquear o nulo, aos 87 minutos, num jogo que acabou com cada equipa reduzida a 10 unidades, face às expulsões dos guarda-redes.

Aos 90+8 minutos, após recurso ao videoárbitro (VAR), o francês Mike Maignan recebeu cartão vermelho direto por ter derrubado o ganês Caleb Ekuban fora da área, levando o compatriota e avançado Olivier Giroud a assumir a baliza do AC Milan até ao final, numa fase em que o treinador Stefano Pioli já tinha esgotado as cinco substituições possíveis.

Na cobrança do livre, o islandês Albert Gudmundsson atirou à barra e frustrou a tentativa de empate do Génova, cujo guarda-redes espanhol Josep Martínez viria a subir à área “rossonera” e cometeu falta sobre Musah, vendo o segundo cartão amarelo, aos 90+13.

Com duas trocas por fazer, Nicola Leali foi lançado por Alberto Gilardino, ex-avançado do AC Milan, para a baliza do 15.º colocado, com oito pontos, mas sem negar o quarto êxito consecutivo do conjunto do internacional português Rafael Leão, que entrou ao intervalo.

O AC Milan isolou-se na liderança da Serie A, com 21 pontos, dois acima do Inter Milão, segundo classificado, que, horas antes, se tinha deixado empatar na receção ao Bolonha (2-2), quatro dias depois de ter derrotado em casa o Benfica para a Liga dos Campeões.

Os “nerazzurri” adiantaram-se através de Francesco Acerbi (11 minutos) e do argentino Lautaro Martínez (13), melhor marcador da prova, com 10 tentos, mas Riccardo Orsolini (19), de grande penalidade, e o neerlandês Joshua Zirkzee (52) repuseram a igualdade.

A Juventus aproximou-se do Inter, ao voltar aos triunfos em casa face ao Torino (2-0), graças aos golos apontados por Federico Gatti (47 minutos) e pelo polaco Arkadiusz Milik (62), tendo agora 17 pontos, contra os nove somados pelo seu rival citadino, 12.º.