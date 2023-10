Bellingham bisa na goleada do Real Madrid

O Real Madrid segurou a liderança da Liga espanhola de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Osasuna, pouco tempo depois de ter sido ultrapassado pelo Girona, que ganhou por 1-0 em Cádiz.

Os golos marcados pelo médio inglês Jude Bellingham no início da primeira e da segunda parte, aos nove e 54 minutos, tranquilizaram a equipa da capital, que chegou à goleada no encontro da nona jornada do campeonato através do brasileiro Vinicius Júnior, aos 65, e Joselu, os 70.

Bellingham está a assumir-se como a figura de maior destaque do Real Madrid no início da época 2022/23, destacando-se no comando da lista dos melhores marcadores, com oito remates certeiros, quase metade do total dos “merengues” na prova.

O Real Madrid, que visita o Sp. Braga na próxima ronda da Liga dos Campeões, manteve-se no comando da La Liga, com dois pontos de vantagem sobre o Girona, que pouco tempo antes tinha batido o Cádiz, por 1-0, com um tento do médio Aleix Garcia, aos 59 minutos.

O Girona, que atuou desde os 10 minutos em superioridade numérica, devido à expulsão do venezuelano Darwin Machis, avançado do Cádiz, pode regressar ao terceiro lugar no domingo, caso o campeão FC Barcelona, adversário do FC Porto na “Champions”, se imponha no estádio Granada, penúltimo classificado.