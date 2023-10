UEFA abre investigação aos incidentes no AZ Alkmaar - Legia Varsóvia

A UEFA abriu uma investigação sobre os incidentes em volta do AZ Alkmaar - Legia Varsóvia, partida da Liga Conferência disputada esta quinta-feira.

“De acordo com o artigo 31(4) do Regulamento Disciplinar da UEFA, os Inspetores de Ética e Disciplina da UEFA foram nomeados hoje para conduzir uma investigação sobre os incidentes que alegadamente ocorreram depois do jogo da fase de grupos da Liga Conferência Europa da UEFA, entre o AZ Alkmaar e o Legia Varsóvia, a 5 de outubro de 2023, nos Países Baixos. Informações adicionais sobre este assunto vão ser dadas em tempo oportuno”, escreve a UEFA, em comunicado.

Após os incidentes, o jogador português Josué e o sérvio Radovan Pankov foram detidos quando já estavam dentro do autocarro da equipa polaca.

Os dois atletas já foram, entretanto, libertados e já estão de regresso à Polónia.

O Legia queixa-se da polícia neerlandesa e a Federação Polaca de Futebol já pediu explicações à sua congénere neerlandesa e à UEFA.