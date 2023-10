Quatro jogadores do PSG suspensos por cânticos homofóbicos

Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, Kolo Mouani e Layvin Kurzawa foram suspensos por um jogo após terem participado em cânticos homofóbicos. O anúncio foi feito pela direção da liga francesa, esta sexta-feira.

Os cânticos aconteceram no final do jogo com o Marselha, no Parque dos Príncipes, e eram direcionados precisamente ao clube rival.

Os jogadores pediram desculpa pela situação e afirmam que se "deixaram levar pela euforia da vitória".

"Temos noção do impacto das nossas ações em público, principalmente junto dos adeptos mais jovens. Estamos arrependidos das palavras que não deveriam ter sido ditas", afirmaram os jogadores nas redes sociais.

Os jogadores vão cumprir um jogo de castigo e o clube é castigado com dois jogos parcialmente à porta fechada, com o encerramento de uma das bancadas dos estádio. Um dos jogos é sob pena suspensa.

O PSG lamentou a decisão "excessiva, que mina o trabalho de diálogo e prevenção que foi feito pelo clube junto de associações e dos adeptos".