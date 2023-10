O Al Nassr empatou 2-2, em casa, contra o Abha, no campeonato saudita.

A equipa de Luís Castro, Cristiano Ronaldo, esteve a vencer por 2-0, com golos de Otávio e Talisca.

No entanto, os visitantes empataram por Bguir, de grande penalidade, e Ekambi, este nos descontos.

Com este empate, o Al Nassr não chega à 11.ª vitória seguida e é terceiro classificado, com 19 pontos, menos três do que o líder Al Taawon.