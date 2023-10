A FIFA confirma que o Mundial 2030 vai decorrer entre 13 ou 14 de junho e 21 de julho.

O organismo máximo adianta ainda que os primeiros três jogos do Mundial do Centenário (Uruguai, Argentina e Paraguai) vão ser jogados a 8 ou 9 de junho para “dar tempo a que as equipas para viajar, descansar, adaptar-se e preparar-se bem”.

As restantes partidas do Mundial vão decorrer em Espanha, Portugal e Marrocos.