Josué libertado e de regresso ainda esta sexta-feira à Polónia

O internacional português Josué já não está detido nos Países Baixos e deverá regressar ainda esta sexta-feira à Polónia.

Segundo informações apuradas pela Renascença, o médio do Légia de Varsóvia foi libertado ao início da tarde da esquadra onde passou a noite em Alkmaar. Ao que tudo indica, o seu colega de equipa Pankov continuará detido.

Em causa estão os confrontos entre jogadores e elementos da estrutura do Légia e a polícia e elementos do AZ Alkmaar após o jogo para a fase de grupos da Liga Conferência.

Os dois lados têm trocado acusações: o Légia acusa as autoridades e o clube neerlandês de ter iniciado o confronto físico, de falta de desportivismo, atitude grosseira e de terem proibido, sem motivo aparente, que o clube deixasse o recinto do estádio do AZ no final da partida.

No entanto, a imprensa dos Países Baixos e o Ministério Público apontam outra versão: os jogadores do Légia agrediram funcionários do AZ Alkmaar, sendo que um deles precisou mesmo de assistência hospitalar.

Dariusz Mioduski, presidente do Légia de Varsóvia, que é empurrado pelas autoridades nos vídeos divulgados nas redes sociais, acredita que o que aconteceu não foi um incidente.

"Parece-me inacreditável. Sempre que penso sobre o assunto, tenho a impressão de que não foi um incidente, a tensão já estava a aumentar. Desde a minha chegada, ouvi muitas pessoas associadas ao clube a contarem-me que foram mal tratadas. A atitude das autoridades locais foi um desastre", disse, em conferência de imprensa esta tarde, já em solo polaco.

O dirigente garante que não viu ninguém do Légia a agredir elementos do AZ e revela que o clube "não vai desistir e fará de tudo para que a verdade chegue a todos".

"Ontem nem tivemos oportunidade de cuidar dos nossos dois jogadores. Ninguém nos disse para onde foram levados, não pude ir com eles. A agressão veio desse lado. O comportamento do senhor foi tão agressivo que nos perguntamos se ele estaria sob efeito de drogas”, atira.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, já pediu uma "ação diplomática urgente" para resolver a situação "muito perturbadora que nos chega de Alkmaar".

Josué, de 33 anos, representa o Légia desde 2021. Antes, passou pelo Hapoel Beer Cheva, Akhisar, Osmanlispor, Galatasaray, Bursaspor, Sporting de Braga, FC Porto, Paços de Ferreira e Covilhã.



Foi quatro vezes internacional português. Foi convocado por Paulo Bento entre outubro de 2013 e março de 2014.