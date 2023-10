Internacional português Josué detido em Alkmaar após confrontos com a polícia

O internacional português Josué Pesqueira foi detido, na noite de quinta-feira, após o jogo entre o AZ Alkmaar e o Légia de Varsóvia.

Segundo a imprensa polaca, a comitiva do Légia foi impedida pela polícia de sair do estádio após a derrota, por 1-0, para a Liga Conferência. De acordo com os relatos, as autoridades fecharam a porta que ligava o balneário visitante ao autocarro, travando a saída de vários jogadores e. Num segundo momento, impediram a saída do autocarro alegando "motivos de segurança".

Os ânimos aqueceram e houve mesmo confrontos entre a polícia neerlandesa e elementos do Légia.

O resultado foi a detenção de dois jogadores: o português Josué Pesqueira, que é o capitão de equipa, e o defesa sérvio Pankov. O presidente do clube polaco e membro da comissão executiva da Associação Europeia de Clubes, Dariusz Mioduski, terá também sido agredido pelas autoridades.

De acordo com informações apuradas pela Renascença junto de fonte próxima do jogador, Josué passou a noite detido, numa esquadra em Alkmaar, e vai ser presente a um juiz esta manhã. As autoridades entraram no autocarro para deter Pankov e Josué acabou por envolver-se na situação, enquanto capitão de equipa. Ambos acabaram por ser levados pelas autoridades.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, já pediu uma "ação diplomática urgente" para resolver a situação "muito perturbadora que nos chega de Alkmaar".

Os problemas terão começado ainda antes do jogo com confrontos com adeptos do Légia que tentaram invadir o estádio do AZ Alkmaar.

Esta manhã, o Légia anunciou que o presidente dará uma conferência de imprensa, às 14h00, após os "acontecimentos escandalosos no jogo contra o AZ Alkmaar". O clube acusa elementos de segurança do clube de provocações e atitude pouco desportivista ao longo de todo o jogo.



É o segundo incidente a envolver o AZ Alkmaar em poucos meses. Em maio da época passada, o jogo frente ao West Ham ficou marcado por agressão dos adeptos do AZ a uma zona reservada a familiares dos jogadores da equipa inglesa. Os próprios atletas envolveram-se em cenários de pancadaria com os adeptos neerlandeses.

Josué, de 33 anos, representa o Légia desde 2021. Antes, passou pelo Hapoel Beer Cheva, Akhisar, Osmanlispor, Galatasaray, Bursaspor, Sporting de Braga, FC Porto, Paços de Ferreira e Covilhã.



Foi quatro vezes internacional português. Foi convocado por Paulo Bento entre outubro de 2013 e março de 2014.