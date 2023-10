Claudio Caniggia, antigo jogador do Benfica, detido por abuso sexual

O antigo jogador da seleção argentina e do Benfica Claudio Caniggia foi detido esta quinta-feira por acusações de abuso sexual agravado contra a sua antiga companheira, Mariana Nannis.

De acordo com o jornal argentino Clarín, o Tribunal de Recursos Criminais argentino confirmou a acusação de que Caniggia tentou manter relações sexuais com a sua então mulher, num episódio ocorrido a 6 de maio de 2018, num bairro nobre de Buenos Aires, ameaçando matá-la depois de recusar.

Como resultado do processo, o argentino foi impedido de sair do país em junho. No recurso, a defesa do ex-jogador tinha questionado a veracidade dos factos.

Caniggia representou o Benfica na época 1994/95, por empréstimo da Roma, tendo atuado também pela Atalanta e o Hellas Verona. Formado no River Plate, rumou ao Boca Juniors depois de 1995 e jogou ainda na Escócia e no Qatar.

Pela Argentina venceu uma Copa América e foi estrela no Mundial de 1990, ao lado de Diego Maradona.