Antigo Bola de Ouro inglês "não gosta de ouvir mulheres a falarem sobre a seleção masculina"

O antigo internacional inglês Kevin Keegan assume que "não gosta de ouvir mulheres a falarem sobre a seleção masculina de futebol".

O ex-avançado, hoje com 72 anos, foi um conceituado jogador britânico, tendo até vencido duas Bolas de Ouro na década de 70. Passou por clubes como Scunthorpe United, Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle.

As declarações ao "The Times" estão a causar polémica em Inglaterra, embora Keegan reconheça que "entre os apresentadores que temos, as melhores são tão boas ou melhores do que os homens".

Ao jornal, Keegan afirma que "não gosta de ouvir as mulheres a falarem sobre a seleção masculina de futebol de Inglaterra durante os jogos", e justifica.

"Acredito que não tenham a mesma experiência. Se ouço uma jogadora inglesa a falar sobre o Inglaterra-Escócia em Wembley e a dizer "se estivesse naquela posição, podia ter feito isto ou aquilo", não é a mesma coisa", disse.

Keegan foi ainda treinador entre 1991 e 2009. Treinou o Newcastle, Fulham e Manchester City. Foi selecionador inglês entre 1998 e 2000.