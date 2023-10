Abel Ferreira: "Somos vítimas do próprio sucesso"

O treinador português Abel Ferreira assume ser o "responsável máximo" pela eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores.

O clube brasileiro caiu na meia-final, em casa, frente ao Boca Juniors, nas grandes penalidades. Em conferência de imprensa, o técnico mostrou-se desagradado com as questões dos jornalistas.

"O que quer que eu diga? Que eu sou o responsável? O responsável máximo, e não é a primeira vez que eu digo isso, sou eu", começou por dizer.

Abel Ferreira fez algumas alterações no onze inicial que surpreenderam. O português lamenta que o Palmeiras tenha acabado "vítima do próprio sucesso".

"Eles foram ligeiramente superiores lá, aqui fomos muito superiores. Vejam a quantidade de oportunidades que criamos, mas o futebol não funciona à base do se. Durmo na cama que faço, com as minhas ideias e não com as dos outros. Faço o melhor com os recursos que temos, acabamos vítimas do próprio sucesso", acrescenta.

O Palmeiras pode agora focar-se no Brasileirão, onde está no quarto lugar, a oito pontos do líder Botafogo, que acaba de demitir Bruno Lage do comando técnico.

Abel entregou o título ao clube do Rio de Janeiro há alguns meses e não volta atrás com a palavra: "Não vou alterar o que disse. Conhecendo o futebol brasileiro, o futebol sul-americano nesses três anos, não altero uma vírgula daquilo que eu disse. O Botafogo tem tudo para ser campeão".

O treinador português Abel Ferreira e o Palmeiras procuravam qualificar-se pela terceira vez em quatro anos para a final da Taça Libertadores, depois das presenças em 2020 e 2021, que terminou com a conquista do título em ambas. Em 2022, a formação paulista tinha sido também eliminada nas meias-finais.

O Boca Juniors vai procurar conquistar o sétimo título da mais importante prova sul-americana de clubes face ao Fluminense, que venceu na quarta-feira o Internacional por 1-2, com dois golos em seis minutos.

A final da Taça Libertadores será disputada no dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, casa do Fluminense.

O Fluminense disputou a final da Copa Libertadores em 2008, mas perdeu nas grandes penalidades para a Liga de Quito, do Equador.

O triunfo do Boca também quebra uma sequência de três anos consecutivos em que os finalistas da Libertadores sempre foram clubes brasileiros: Palmeiras-Santos (2020), Palmeiras-Flamengo (2021) e Flamengo-Athletico Paranaense (2022).