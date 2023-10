Xavi. “Custou-nos muito ganhar” ao FC Porto

O treinador do Barcelona, Xavi, elogia a exibição do FC Porto na partida do Dragão para a Liga dos Campeões.

"É um adversário muito difícil, agressivo, competitivo e bem trabalhado. O [Sérgio] Conceição é um grande treinador. Custou-nos muito ganhar. Fomos melhores na primeira parte, mas no final sofremos”, refere.

O técnico dos catalães não tem dúvidas: “[o Dragão] É um campo complicado, o FC Porto é um grande do futebol europeu”.

Em declarações à Eleven, Xavi acrescentou: “O FC Porto apertou-nos, custou-nos, sofremos muito na segunda parte, mas a equipa fez o esforço para levar os três pontos".

O Barcelona venceu o FC Porto, no Dragão, por 1-0 na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.