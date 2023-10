Paulo Fonseca empata com amadores das Ilhas Faroé

O Lille, de Paulo Fonseca, cometeu a proeza de empatar com o KI Klaksvík, das Ilhas Faroé, em partida da fase de grupos da Liga Conferência.

Os amadores do KI Klaksvík empataram 0-0 contra a equipa gaulesa, que fez várias poupanças.

No outro jogo do grupo A, o Olimpia Liubliana, de João Henriques, perdeu 1-0 na receção ao Slovan Bratislava.

Entretanto, o Besiktas, de Gedson Fernandes e Aboubakar, perderam 2-3 contra o Lugano.

Por sua vez, o AZ Alkmaar, com Penetra e Dantas, venceu o Legia, de Josué, Gil Dias e Yuri Ribeiro, por 1-0.

Já Aurélio Buta entrou ao intervalo na derrota do Eintracht Frankfurt em Salónica diante do PAOK (Vieirinha foi titular, Rafa não saiu do banco e Filipe Soares ficou de fora).

Miguel Crespo foi titular na vitória do Fenerbahçe, na Eslováquia, contra o Trnava (2-1).

A goleada da noite sorriu ao Nordsjaelland, onde está o benfiquista Andreas Schjelderup, que goleou o Ludogorets por 7-1.