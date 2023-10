Euro 2028 para Reino Unido e Irlanda, 2032 para Turquia e Itália. Só falta o "sim" da UEFA

Só falta a aprovação final da UEFA para que Reino Unido e Irlanda organizem o Euro 2028 e Turquia e Itália sejam os anfitriões em 2032.

A Turquia desistiu de organizar o torneio 2028, preferindo juntar-se à Itália na candidatura única a 2032, confirmou a UEFA esta quarta-feira. Isto deixa Reino Unido e Irlanda como únicos candidatos a 2028.

Falta apenas que o Comité Executivo da UEFA aprove as duas candidaturas, em reunião marcada para a próxima terça-feira. Os anfitriões de 2028 e 2032 serão anunciados no próprio dia, após a reunião.

Itália e Turquia já tinham tentado, separadamente, candidatar-se ao Euro 2028, no entanto, os italianos decidiram, em 2022, focar-se no torneio seguinte. Agora, terão o auxílio dos turcos. São dois países próximos no mapa da Europa, separados apenas pela península Balcânica.

A Rússia estava na corrida para 2028 e 2032, contudo, após a invasão da Ucrânia, em 2022, foi declarada inelegível para receber torneios da UEFA.

A candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda causa alguma controvérsia, uma vez que terá cinco seleções anfitriãs. As regras da UEFA ditam que só dois organizadores podem apurar-se automaticamente para um Europeu.

Espera-se que o organismo dissipe todas as dúvidas na próxima terça-feira, 10 de outubro, no final da reunião em Nyon, na Suíça.