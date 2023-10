Bruno Lage demitido do Botafogo

Bruno Lage não é mais técnico do clube brasileiro Botafogo, avança a imprensa brasileira.

A direção do "Alvinegro" decidiu o afastamento do técnico esta terça-feira, um dia após o empate com o Goiás, e oficializou a decisão à noite.

Em comunicado publicado durante a madrugada desta quarta-feira, o clube brasileiro informa de que o treinador português não irá continuar no comando da equipa, referindo que os últimos resultados obtidos "não foram os esperados".