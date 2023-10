João Félix: "É pior para nós que o Porto tenha perdido com o Benfica"

O internacional português João Félix acredita que a derrota do FC Porto no clássico frente ao Benfica não foi uma boa notícia para o Barcelona, na véspera do duelo no Estádio do Dragão.

Em conferência de imprensa, o avançado que passou pela formação dos dragões, mas afirmou-se na Luz acredita que a derrota dará força à equipa de Sérgio Conceição.

"É pior para nós que venham da derrota com o Benfica porque terão mais vontade de ganhar e de dar o máximo. No Dragão, os jogos são sempre complicados, mas estamos preparados para isso", disse.

O avançado de 23 anos nega que tenha o objetivo particular de marcar ao FC Porto: "O meu sonho é marcar em todos os jogos, seja onde for. Pode ser um pouco mais especial por ser uma equipa portuguesa, mas é só mais um jogo em que tentaremos vencer".

Félix está emprestado ao Barcelona pelo Atlético de Madrid e arrancou a época a todo o vapor com três golos e duas assistências em seis jogos.

"Já disse várias vezes, a diferença entre as duas equipas vê-se no todo, no clube, na equipa. Adapto-me melhor à forma de jogar do Barcelona do que do Atlético de Madrid. Estou muito feliz, a minha família também e é isso que importa", termina.

O FC Porto-Barcelona está marcado para esta quarta-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.