Dragão é o "palco perfeito" para o Barcelona espantar os "fantasmas" da Champions

Avançado do Barcelona espera um Porto com "mais vo(...)

O técnico "blaugrana" elogia o FC Porto, que "faz transições muito boas" e "fecha bem a defesa", mas também gosta de ter a bola, "faz boa pressão e tem uma forma espetacular de disputar duelos", o que exige que os catalães joguem "com todo o caráter do mundo e sem complexos". Para Xavi, o Dragão é o palco ideal para regressar às grandes noites do Barça na Champions:

"Temos fé e esperança. É preciso ter, nesta competição. Esta competição entusiasma, achamos que podemos mudar e amanhã [quarta-feira] vamos ter um encontro grande contra um histórico europeu, uma equipa dinâmica, agressiva e um treinador muito bom. É o palco perfeito para fazer uma grande partida."



Ainda assim, Xavi descarta que este seja o jogo mais importante da fase de grupos: "Não penso assim. Penso em obter os três pontos. É um rival difícil, histórico. O Dragão é espetacular, para grandes jogadores."

Elogios para Sérgio Conceição





O treinador do Barcelona lembra, ainda, a figura histórica de Deco, diretor desportivo dos catalães, estrela de um FC Porto em que foi colega do atual treinador dos dragões, Sérgio Conceição. Partilharam balneário no Dragão em 2003/4, ano em que a equipa portista conquistou a Liga dos Campeões (sem contributo de Sérgio, contudo).

"Falo com o Deco quase todos os dias. Estamos em contacto sempre. Fomos colegas, é um histórico do FC Porto. O FC Porto foi campeão europeu com Mourinho, Deco, Costinha, Maniche... Será muito forte amanhã. Sérgio Conceição faz muito bem as coisas, compete bem há anos em Portugal e na Champions também. Foi campeão europeu duas vezes", enaltece Xavi.



O FC Porto-Barcelona está marcado para quarta-feira, às 20h00, e terá relato exclusivamente online, em direto do Dragão, e acompanhamento ao minuto, no site da Renascença, em rr.pt.