Atenção, Benfica e Braga. Real Sociedad e Real Madrid vencem

A Real Sociedad venceu na visita ao RB Salzburgo e é o líder do grupo do Benfica na Liga dos Campeões. Em Itália, o Nápoles perdeu na receção ao Real Madrid no grupo do Sporting de Braga.

Na Áustria, os bascos venceram com dois golos na primeira parte. Oyarzabal abriu o marcador, aos sete minutos, e Brais Méndez fez o segundo, aos 27.

Com este resultado e a derrota do Benfica, a Real Sociedad lidera o grupo com os mesmos quatro pontos do Inter de Milão. O Salzburgo, que venceu na Luz na primeira jornada, é terceiro com três pontos, e o Benfica está em último, sem qualquer ponto somado até esta fase.

No Sul de Itália, o Nápoles perdeu na receção ao Real Madrid, por 3-2. Ostigard abriu o marcador para os italianos e a reviravolta foi rápida. Aos 27, Vinícius Jr. empatou e Bellingham consumou a reviravolta, aos 34 minutos.

De penálti aos 54 minutos, Zielinski ainda empatou, mas a vitória foi para Madrid, com um golaço de Valverde. Remate potente de fora da área e o golo acaba ainda por ser atribuído como na própria baliza do guarda-redes Meret.

Contas feitas, Real Madrid é líder isolado com seis pontos, Nápoles e Braga partilham o segundo lugar com três pontos, Union Berlim ainda não pontuou.

Nos restantes jogos da noite, surpresa na vitória do Lens na receção ao Arsenal, por 2-1, e na derrota do Manchester United, em Old Trafford, frente ao Galatasaray, por 3-2.

O Bayern de Munique sofreu para bater o Copenhaga, no Parken, por 2-1 e o PSV Eindhoven empatou frente ao Sevilha a dois golos, em casa.