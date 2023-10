José Morais e o jogo adiado contra o Al-Ittihad. "Acredito no futebol como veículo de aproximação"

José Morais, treinador português dos iranianos do Sepahan, "gostaria de ter jogado" a partida frente ao Al-Ittihad a contar para a Liga dos Campeões asiática, jogo que foi adiado devido a uma estátua.

O clube da Arábia Saudita recusou entrar em campo devido a uma a estátua de Qasem Soleimani junto ao relvado. Soleimani era um general iraniano que foi assassinado em 2020 e tido como um inimigo do país saudita.

“Naturalmente que gostaria de ter jogado e acredito que teria sido um jogo onde quem gosta de futebol sairia beneficiado. Acredito no futebol como veículo de aproximação das pessoas e dos países. Apenas posso falar de questões desportivas, por isso não posso emitir opinião sobre questões da organização do jogo”, afirma José Morais, treinador do Sepahan.

O Al-Ittihad é treinado por Nuno Espírito Santo, é o atual campeão da Arábia Saudita e conta com jogadores como Jota, Benzema, Kanté e Fabinho na equipa.