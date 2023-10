Caixinha vence e ultrapassa Abel na perseguição a Lage

O RB Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, derrotou o Palmeiras, do compatriota Abel Ferreira, por 2-1, na madrugada desta segunda-feira, e tirou-lhe das mãos a vice-liderança do Brasileirão.

Endrick adiantou o Palmeiras, no Nabizão, em Bragança Paulista, logo aos 15 minutos. No entanto, na segunda parte, a equipa da casa empatou, com um golo de Eduardo Sasha, aos 61 minutos, de grande penalidade, e consumou a reviravolta ao cair do pano, por Eric Ramires, aos 90.

Com este resultado, o Bragantino passa a somar 45 pontos, menos seis que o líder, o Botafogo, também treinado por um português - Bruno Lage. O Grêmio surge em terceiro, com 44 pontos, e o Palmeiras, que até esta jornada era segundo classificado, cai para quarto, também com 44.