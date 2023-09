Liverpool perde e falha liderança da Premier League

O Liverpool falhou a liderança isolada da Liga inglesa de futebol, com uma derrota por 2-1 no campo do Tottenham, num dia para esquecer para o internacional português Diogo Jota.

Com o desaire do Manchester City no terreno do Wolverhampton (também por 2-1), o Liverpool teve em Londres a oportunidade de terminar a ronda isolado na frente da Premier League, mas acabou por sair da capital inglesa com a primeira derrota da temporada, num jogo “dramático”.

O golo da vitória do Tottenham aconteceu praticamente na última jogada da partida, com um autogolo de Matip, aos 90+6 minutos, numa altura em que o Liverpool atuava com menos duas unidades, por expulsão de Jones, aos 26 minutos, e de Jota, aos 69.

O avançado português foi lançado na partida na segunda parte e acabou por ver dois amarelos seguidos em menos de dois minutos, deixando a sua equipa a tentar “sobreviver” com nove jogadores em campo.

Antes, o sul-coreano Son tinha dado vantagem ao Tottenham, aos 36 minutos, mas, ainda na primeira parte, aos 45+4 minutos, o holandês Gakpo refez a igualdade.

O Liverpool falhou a liderança isolada e acabou por descer para o quarto lugar, com 16 pontos, menos dois que o líder Manchester City, enquanto o Tottenham subiu ao segundo lugar, com 17, em igualdade com o eterno vizinho e rival Arsenal.