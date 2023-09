O Shakhtar Donetsk, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, perdeu com o Vorskla Poltava, por 2-1, e tem a liderança do campeonato ucraniano em risco.

Pelo Shakhtar marcou Zubkov. Pelos visitantes apontaram Oleksandr Skylar e Ivan Nesterenko.

Para já, o Shakhtar ainda lidera a classificação, com 18 pontos, mas é ultrapassado se o Kryvbas vencer este domingo.