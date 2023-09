Nápoles goleia e sobe ao terceiro lugar da Série A

O Nápoles, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, foi ao terreno do Lecce golear por 4-0 e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga italiana, no arranque da sétima jornada.

Com o lateral português Mário Rui a assistir ao encontro do banco de suplentes, o norueguês Ostigard deu vantagem ao campeão italiano aos 16 minutos, com o nigeriano Osimhen a aumentar a diferença já na segunda parte, aos 51.

Perto do final da partida, Gaetano, aos 88 minutos, e Politano, nos descontos (90+5), de grande penalidade, transformaram o triunfo em nova goleada, depois do 4-1 imposto à Udinese na última ronda.

Os campeões italianos passaram a somar 14 pontos e subiram à condição ao terceiro posto, com menos um do que a dupla de líderes, Inter e Milan, que vão entrar em campo ainda este sábado.

O AC Milan, de Rafael Leão, recebe a Lazio, enquanto o Inter, próximo oponente do Benfica na Champions, na terça-feira, joga no campo da Salernitana, do técnico português Paulo Sousa.

O Nápoles é adversário do Sp. Braga no Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Real Madrid e Union Berlim.