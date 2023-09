Grimaldo marca, Bayer ganha e é líder

O Bayer Leverkusen foi a Mainz vencer por 3-0, na sexta jornada da Liga alemã, confirmando o seu bom momento de forma, e manteve a liderança da Bundesliga.

A vitória da equipa visitante começou a ser construído com um autogolo do central Sepp van den Berg, dos Países Baixos, logo aos 18 minutos, e seria consumada na segunda parte com mais dois golos.

O primeiro desses golos foi de autoria de Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, na execução de um livre direto, que levou a bola a entrar no canto superior direito da baliza do Mainz, e o segundo através do médio Jonas Hofmann, aos 65.

Nos outros jogos deste sábado, o Wolfsburgo recebeu e venceu o Eintracht Frankfurt, por 2-0, o Estugarda foi a Colónia ganhar pelo mesmo resultado.

O Heidenheim surpreendeu em casa o Union Berlim, que recebe o Sp. Braga na terça-feira, na Liga dos Campeões, ao vencer por 1-0, e o Borussia Mönchengladbach foi a Bochum impor-se por 3-1.

O Bayer Leverkusen lidera com 16 pontos, seguida do Estugarda, com 15, do Borussia Dortmund, com 14, do Bayern de Munique, com 13 (menos um jogo) e do Leipzig, com 12 (menos um jogo), enquanto o Mainz é 20.º e último, com apenas um ponto.

O jogo mais importante da sexta jornada decorre hoje em Leipzig, com a equipa da casa a receber o Bayern de Munique, sendo que os bávaros, em caso de vitória, podem igualar pontualmente o Bayer Leverkusen na liderança.