Borussia Dortmund vence Hoffenheim e é líder à condição

O Borussia Dortmund venceu em casa do Hoffenheim por 3-1, em jogo da sexta jornada da Liga alemã de futebol, e assumiu de forma provisória a liderança do campeonato.

Fullkrug abriu a contagem aos 18 minutos, mas o croata Kramaric empatou sete minutos depois, de penálti, antes de o capitão Marco Reus recolocar a equipa de Edin Terzic na frente, aos 45+3.

No segundo tempo, e mesmo com a expulsão de Bensebaini aos 71, os forasteiros seguraram a vantagem e Ryerson fez o 3-1 final aos 90+3.

O Hoffenheim voltou a perder após quatro vitórias seguidas, seguindo em sexto com 12 pontos, enquanto o Dortmund assumiu a liderança à condição, com 14, como melhor das equipas ainda invictas na Bundesliga.

O campeão Bayern Munique tem 13 pontos e no sábado visita o Leipzig, quinto com 12, enquanto o Leverkusen, também com 13, vai a casa do Mainz, 18.º e último. O Colónia recebe o Estugarda (quarto com 12 pontos).